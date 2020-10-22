Более семи тысяч жителей Украины заразились коронавирусом за сутки

На Украине за прошедшие сутки выявили более семи тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные совета национальной безопасности и оборон страны.

Так, по информации совета, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 7 053 новых случая заражения инфекцией, скончались еще 116 пациентов, выздоровели — 3 044.

Всего на сегодняшний день медики зафиксировали на Украине 322 879 случаев заболевания COVID-19. Скончались в результате заражения 6 043 человека, выздоровели — 134 898.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших COVID-19, около 30 млн человек выздоровели, более 1,1 млн пациентов скончались.

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