На Камчатке два поселка засыпало пеплом из вулкана Безымянный

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту около 9 км, из-за чего два поселка в Мильковском районе края попали под пепловый выброс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС.

«Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского района», — сообщили в министерстве.

Жителям этих населенных пунктов было рекомендовано плотно закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу, несмотря на отсутствие серьезной опасности для их жизни. Вулкану был присвоен наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности.

Вулкан Безымянный расположен в 350 км от города Петропавловск-Камчатский. Его высота составляет около 3 км, последний раз он извергался в 2019 году.

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