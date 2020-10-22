В Москве более 4 тысяч человек стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

В Москве более 4 тыс. человек сдали плазму, которая помогает в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ряд добровольцев сдавали плазму несколько раз, таких более 10% от общего числа доноров.

Плазму начали использовать с апреля в столице в качестве экспериментального метода лечения коронавируса. К ней прибегают при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ сокращается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

По новому единому стандарту переливание плазмы будет применяться во всех стационарах Москвы в качестве дополнения к терапии. Решение о таком способе лечения принимает только лечащий врач в зависимости от состояния пациента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве скончались еще 66 пациентов с COVID-19

— Директор центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

— Минобрнауки не планирует расселять студентов из общежитий из-за COVID-19