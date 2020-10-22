В МВД Грузии рассказали об освобождении всех заложников в Зугдиди

В МВД Грузии сообщили, что во время спецоперации в городе Зугдиди, в котором вооруженный преступник захватил филиал банка Грузии, были освобождены все заложники, передает РИА «Новости».

Как рассказали в ведомстве, после многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик отпустил большинство заложников в обмен на чиновника МВД — Автантила Галдава.

По информации министерства, злоумышленник, Галдава, а также трое заложников покинули здание банка.

«Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность», — указано в заявлении.

В МВД добавили, что сотрудники правоохранительных органов «в интенсивном режиме продолжают следственные и поисковые работы с целью задержания преступника».

21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тысяч, захватив заложников. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинул его через крышу и пожарную лестницу. Кроме того, злоумышленник отпустил пожилых заложников.

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