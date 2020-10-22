МВД Грузии сообщило об освобождении 43 заложников в Зугдиди

В МВД Грузии рассказали, что в ходе спецоперации в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди были освобождены 43 заложника, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что «специальные оперативные и следственные мероприятия» на месте еще не завершены, а активно продолжаются.

«Призываем воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции», — говорится в заявлении министерства.

В МВД отметили, что на данном этапе 43 заложника, которые были взяты в заложники захватчиком банка, освобождены. Полиция уже перевела их на безопасную территорию, на месте по-прежнему ведутся следственные мероприятия, добавили в ведомстве.

21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тысяч, захватив 19 заложников. Спецоперация по их освобождению длилась на протяжении всего дня. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинул его через крышу и пожарную лестницу. Кроме того, злоумышленник отпустил пожилых клиентов банка.

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