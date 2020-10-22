Власти США обвинили россиянина в сговоре для контрабанды электроники

Правоохранительные органы США уведомили Генеральное консульство РФ о задержании российского гражданина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Как отмечается, российское Генконсульство получило уведомление от американских правоохранительных органов «о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники».

Ранее стало известно, что в марте 2020 года министр иностранных дел России Сергей официально призвал США освободить российских граждан, которые находятся в американских тюрьмах. Он посылал госсекретарю США Майку Помпео соответствующее послание.