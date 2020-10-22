СМИ: захватчик банка в Грузии уехал на полицейской машине с тремя заложниками
Вооруженный преступник, захвативший филиал банка Грузии в городе Зугдиди, в настоящее время едет с тремя заложниками на полицейском автомобиле, передает телеканал «Рустави 2».
Как сообщается, час назад они покинули Зугдиди.
По имеющейся информации, они направляются в сторону Абхазии.
21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тысяч, захватив 19 заложников. Спецоперация по их освобождению длилась на протяжении всего дня. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинул его через крышу и пожарную лестницу. Кроме того, злоумышленник отпустил пожилых клиентов банка.
Вечером стало известно, что спецоперация завершилась.
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