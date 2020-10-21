Сотрудница полиции выдумала изнасилование, чтобы скрыть прогул

Сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы выдумала изнасилование «пятью майорами и двумя капитанами», чтобы скрыть прогул. Об этом пишет mk.ru.

Женщина заявила, что отправилась в Солнечногорск, чтобы помочь задержанному брату. В отделении семь полицейских якобы закрыли ее в кабинете и изнасиловали.

В рапорте сотрудница полиции перечислила фамилии и указала название отдела, где произошло «преступление».

Во время допросов выяснилось, что изнасилования не было. Женщина созналась, что выдумала историю, чтобы скрыть прогул.

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