Неизвестный устроил стрельбу у офиса партии «Грузинская мечта»

Неизвестный открыл стрельбу у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Об этом рассказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Он отметил, что ЧП произошло и в Дманиси регион Квемо Картли.

По предварительным данным, несколько человек получили ранения. Степень тяжести их ранений не уточняется.

Секретарь призвал сотрудников правоохранительных органов страны к строжайшему реагированию.

«Для этого нет оправдания, и по отношению к лицам, совершившим преступление, наказание не может быть смягчено ни в какой форме», — заключил Кобахидзе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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