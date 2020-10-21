Неизвестный устроил стрельбу у офиса партии «Грузинская мечта»
Ника Пикекатлет
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Неизвестный открыл стрельбу у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Об этом рассказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Rustavi 2.
Он отметил, что ЧП произошло и в Дманиси регион Квемо Картли.
По предварительным данным, несколько человек получили ранения. Степень тяжести их ранений не уточняется.
Секретарь призвал сотрудников правоохранительных органов страны к строжайшему реагированию.
«Для этого нет оправдания, и по отношению к лицам, совершившим преступление, наказание не может быть смягчено ни в какой форме», — заключил Кобахидзе.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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