В Подмосковье водитель открыл стрельбу

В Подмосковье между двумя водителями произошел конфликт, из-за чего один выстрелил в другого из травматического оружия и скрылся, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В селе Немчиновка Одинцовского городского округа произошел конфликт между двумя водителями. Один причинил другому огнестрельные ранения из травматического оружия», — сказал источник.

Он уточнил, что стрелявший скрылся на машине Range Rover. В настоящий момент его ищет полиция. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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