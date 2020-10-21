Роспотребнадзор закрыл столичный медцентр за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор закрыл частный медцентр «Клинический госпиталь на Яузе» за многочисленные нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, в медцентре не обеззараживали помещения, где проводилась компьютерная томография пациентов.

Кроме того, палаты стационара медцентра также не дезинфицировались после выписки пациентов.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от болезни в общей сложности 24 635 человек, при этом выздоровели 1 085 608 пациентов.

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