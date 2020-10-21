МВД предупредило о росте числа преступлений террористической направленности

МВД опубликовало отчет, согласно которому в России почти на треть выросло число преступлений террористической направленности. Отчет был опубликован на сайте ведомства.

Соответствующие показатели были зафиксированы в период с января по сентябрь 2020 года. По данным МВД, число таких преступлений возросло более чем на 33,9%. В документе отмечается, что всего за указанный период зарегистрировано 1 851 преступление.

Кроме того, количество преступлений экстремистской направленности увеличилось почти наполовину, а именно на 43%. Всего ведомство сообщает о регистрации 651 преступления.

При этом за аналогичный период 2019 года МВД зафиксировало 1 382 террористических преступления и 454 преступления экстремистской направленности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Количество IT-преступлений с начала 2020 года выросло в России на 77%