Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес

Генеральный прокурор России Игорь Краснов пригрозил подчиненным уголовной ответственностью за давление на бизнес. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Он заявил, что необходимо жестко реагировать на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей.

При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел Краснов пообещал ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц.

Он поручил прокурорам держать эту сферу на особом контроле, каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами, а также бороться с коррупцией.

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