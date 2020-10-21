Около 5 тысяч россиян до 21 года получили разрешение на оружие за два года

За два года около 5 тысяч россиян в возрасте до 21 года получили разрешения на покупку оружия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«С октября 2018 года по октябрь 2020 года право на приобретение гражданского оружия впервые получили около 5 тыс. граждан в возрасте от 18 до 21 года. В настоящее время из общего числа владельцев оружия количество молодых людей, не достигших 21 года, составляет 0,15%», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили повысить возрастной ценз на владение оружием после того, как 18-летний Данил Монахов из Нижнего Новгорода расстрелял людей на остановке.

Как заявил член комитета по безопасности Анатолий Выборный, лицензию на оружие должны получать граждане, достигшие 21 года. Сейчас таким правом обладают россияне от 18 лет.

В свою очередь владельцы оружия рассказали «Газете.Ru», что процедура получения лицензии очень проста, а ускорить ее можно покупкой справки — ни одно ведомство не проверяет достоверность документа.

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