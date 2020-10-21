В России выявили 15 700 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 15 700 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Общее число случаев COVID-19 в стране увеличилось до 1 447 335, указано в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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