Умер известный своими громкими заявлениями протоиерей Дмитрий Смирнов

В возрасте 69 лет скончался протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василия Рулинского.

По его словам, отец Дмитрий скончался в Москве. Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил по умершему панихиду.

В мае текущего года протоиерей Дмитрий заразился коронавирусной инфекцией, долгое время он проходил лечение в больнице. В августе он был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. Священнослужитель был известен в том числе за счет своих резонансных заявлений.

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