Зеленскому рассказали об исследовании украинской вакцины от коронавируса

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании показали результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Как отмечается, кандидат оригинальной украинской вакцины от COVID-19 разрабатывается на основе уникального подхода.

В пресс-службе сообщили, что исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса «в культуре инфицированных клеток человека».

«Государство будет поддерживать изготовление этой вакцины», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Он также указал, что результаты, которые были представлены, уже демонстрируют «положительную тенденцию».

Ранее Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Европой о поставке вакцины от коронавирусной инфекции, как только она появится.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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