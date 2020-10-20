В Исландии произошло землятресение магнитудой 5,6
Карина Казанцева
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На юго-западе Исландии произошло землятресение магнитудой 5,6, пишет Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 13.43 (16.43 мск). Эпицентр залегал на глубине 10 километров в 11 километрах к юго-западу от города Аульфтанес.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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