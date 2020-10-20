В России в октябре выпустят около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

В России до конца октября выпустят около 300 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

«До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тыс. доз», — уточнил министр.

По его словам, в настоящее время на первом месте по степени важности — обеспечение перехода от малого объема производства вакцины к крупномасштабному.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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