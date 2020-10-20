Постояльцы дома престарелых на Сахалине пожаловались Путину на 7-месячную изоляцию

Постояльцы дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске записали видео- и аудиообращения, в которых пожаловались президенту России Владимиру Путину на семимесячную изоляцию в стенах учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным минсоцзащиты Сахалина, ограничительные меры были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Мы живем, как на подводной лодке. Мы что здесь — заложники?.. И если до 1 октября мы еще могли выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха, то теперь наглухо закрыты в своих комнатах», — пожаловалась одна из постоялец в видеообращении.

Жители учреждения винят в произошедшем минсоцзащиты населения Сахалинской области. Постояльцы также негодуют из-за шума от строительной техники, который раздается с раннего утра и до позднего вечера.

В министерстве рассказали, что с 23 марта во всех учреждениях социального обслуживания региона введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19.

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