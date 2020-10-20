Врач назвал сроки «привыкания» COVID-19 к человечеству

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков рассказал, что мутация нового типа коронавируса до более слабых форм ожидается в течение 5 — 10 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

Специалист добавил, что циклы мутации COVID-19 отличаются от гриппа своей длительностью.

Он уточнил, что коронавирус мутационным процессом «будет пытаться себя ослабить», что сделает его последующее течение более мягким. По его словам, при этом заболевание будет больше «цепляться и размножаться».

Тимаков заключил, что COVID-19 «привыкнет» к человечеству только через 10 лет.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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