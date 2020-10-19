В Москве скончались еще 49 пациентов с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее погиб 51 пациент, с начала пандемии — 6058. В столице коронавирусом заразились 367 629, выздоровели 275 648 человек.

В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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