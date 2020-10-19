В Росприроднадзоре заявили, что в России нет радиоактивных захоронений

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нет радиоактивных захоронений, пишет ТАСС.

«Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с «Росатомом»), — сказала Радионова.

Ранее на аналогичный вопрос так же ответил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

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