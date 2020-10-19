В Росприроднадзоре заявили, что в России нет радиоактивных захоронений
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нет радиоактивных захоронений, пишет ТАСС.
«Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с «Росатомом»), — сказала Радионова.
Ранее на аналогичный вопрос так же ответил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус предложили лечить радиацией
— Трамп заявил, что Россия серьезно загрязняет окружающую среду