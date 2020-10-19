Вирусолог оценил темпы распространения COVID-19 в России

Темпы распространения коронавируса в России пока управляемые. Такое мнение выразил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, передает РИА «Новости».

По его словам, введенные властями ограничительные меры работают. Однако они «достаточно мягкие» и не могут значительно замедлить рост заболеваемости.

Лукашев отметил, что эти меры направлены на снижение скорости распространения вируса, чтобы система здравоохранения успевала справляться с нагрузкой.

«Остается серьезная надежда на то, что ситуация естественным образом стабилизируется в ближайшее время», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что 19 октября в России зарегистрировали рекордный прирост числа новых случаев COVID-19 — почти 16 тыс.

Всего в стране зафиксировано 1,4 млн случаев инфицирования, выздоровели более 1 млн пациентов, скончались 24,3 тыс.

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