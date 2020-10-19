Перенос итоговых сочинений выпускников из-за пандемии пока не планируется

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что одиннадцатиклассники будут писать итоговые сочинения в установленные сроки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, перенос сочинения из-за пандемии пока не рассматривается, ведомство будет наблюдать за эпидобстановкой в стране.

«Если ситуация в стране в подавляющем числе субъектов не будет позволять эту процедуру проводить, конечно, мы сроки перенесем», — уточнил Музаев.

Он добавил, что обсуждение новых дат еще не проводилось.

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников запланировано на 2 декабря текущего года.

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