Перенос итоговых сочинений выпускников из-за пандемии пока не планируется
Катерина Медведева
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что одиннадцатиклассники будут писать итоговые сочинения в установленные сроки. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, перенос сочинения из-за пандемии пока не рассматривается, ведомство будет наблюдать за эпидобстановкой в стране.
«Если ситуация в стране в подавляющем числе субъектов не будет позволять эту процедуру проводить, конечно, мы сроки перенесем», — уточнил Музаев.
Он добавил, что обсуждение новых дат еще не проводилось.
Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников запланировано на 2 декабря текущего года.
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