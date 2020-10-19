В Подмосковье вводят новые ограничения по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе вводятся дополнительные ограничения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новые ограничения начнут действовать со среды, 21 октября.

Так, будет запрещено посещение выставок, музеев, массовых и спортивных мероприятий. Глава Подмосковья подчеркнул, что зрители не смогут присутствовать на трибунах в области.

По последним данным, в Московской области выявлен 80 951 случай заражения, выздоровели 60 496 человек, скончались 1 478. За последние сутки инфекция была обнаружена у 466 человек.

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