Число случаев коронавируса в Индии превысило 7,5 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в Индии за последние сутки на 55 722 и достигло 7 550 273. Об этом сообщает министерство здравоохранения и благосостояния семьи, передает ТАСС.

За последние 24 часа от инфекции умерли 579 человек, в общей сложности — 114 610. При этом вылечились от болезни 6 663 608 пациентов (66 399 за сутки).

Минздрав отмечает, что у 70% заразившихся легкие симптомы и могут выздороветь даже без госпитализации. Индия находится на втором месте по общему числу зараженных после США и третье по числу летальных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, уступая Соединенным Штатам и Бразилии.

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