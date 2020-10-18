В Томской области из-за столкновения двух барж произошел разлив нефти

Две грузовые баржи столкнулись в затоне на реке Обь в Томской области, из-за чего в воду была допущена утечка нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из 8-ми танкеров баржи. Жертв и пострадавших нет. Пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что значительного экологического вреда экосистеме реки причинено не было. Над сбором нефтепродуктов работают местные специалисты.

Правоохранители добавили, что причиной столкновения барж стал сильный ветер, который оторвал от причала одну из них. Ударом была повреждена сливная труба судна и синтетические соединения вылились в воду.

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