Назван новый симптом COVID-19

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета утверждают, что изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, пишет Express.

По данным издания, ряд пациентов с COVID-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Более того, выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом обернулся полной потерей слуха в дальнейшем.

В связи с этим исследователи призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов.

В то же время специалисты отмечают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. Поэтому беспокоиться стоит только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса.

С начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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