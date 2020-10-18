СК начал проверку данных о массовой гибели рыбы в Калмыкии

Следователи организовали проверку информации о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище Калмыкии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК России по республике.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы.

«Следственными органами СК России по Калмыкии проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Приморье возбуждено административное расследование по факту мора рыбы в реке Артемовка.

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