СК начал проверку данных о массовой гибели рыбы в Калмыкии
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следователи организовали проверку информации о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище Калмыкии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК России по республике.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы.
«Следственными органами СК России по Калмыкии проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Приморье возбуждено административное расследование по факту мора рыбы в реке Артемовка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вымрут комары и рыба: чем России грозит теплая зима
— Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
— В Приморье расследуют массовую гибель рыбы в реке Артемовка