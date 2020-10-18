Нефтепродукты разлились в Томской области из-за столкновения барж на Оби

В Томской области произошел разлив нефтепродуктов в затоне реки Обь возле села Каргасок. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло утром 18 октября. Из-за усиления ветра порожнюю баржу оторвало от берега, затем, находясь в неконтролируемом движении, она столкнулась с груженой нефтью баржей.

«В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из 8-ми танков баржи. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что пробоина была оперативно устранена, разлив локализован. В акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов.

По факту произошедшего проводится проверка.

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