Академик РАН: до 20% переболевших COVID-19 теряют антитела в течение 1-2 месяцев

Около 15-20% из числа переболевших коронавирусом теряют выработанные антитела в течение пары месяцев, заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Его слова передает РИА «Новости».

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», — объяснил Тотолян.

В России за минувшие сутки выявили 15 099 случаев коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач назвал способы защиты от коронавируса зимой

— Установлен фактор, вдвое увеличивающий вероятность смерти от COVID-19

— Вирусолог рассказал, откуда могут прийти агрессивные мутации COVID-19