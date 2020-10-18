В Приморье расследуют массовую гибель рыбы в реке Артемовка

В Приморье возбуждено административное расследование по факту мора рыбы в реке Артемовка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александру Мурзину.

17 октября в соцсетях были опубликованы фотографии и видео с места массовой гибели рыбы. В основном погибла красноперка.

Представители отдела охраны окружающей среды и природопользования местной администрации совместно с представителями территориального управления обследовали место гибели рыбы.

«Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены», — сообщила Мурзина.

Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Камчатке обнаружили два новых места массовой гибели морских животных

— Вымрут комары и рыба: чем России грозит теплая зима

— Под Курганом — массовая гибель рыбы