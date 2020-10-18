В Приморье расследуют массовую гибель рыбы в реке Артемовка
В Приморье возбуждено административное расследование по факту мора рыбы в реке Артемовка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александру Мурзину.
17 октября в соцсетях были опубликованы фотографии и видео с места массовой гибели рыбы. В основном погибла красноперка.
Представители отдела охраны окружающей среды и природопользования местной администрации совместно с представителями территориального управления обследовали место гибели рыбы.
«Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены», — сообщила Мурзина.
Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований.
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