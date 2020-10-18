Дети упали с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис»
Катерина Медведева
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В ТЦ «Мегаполис» в Москве девочка уронила с эскалатора коляску со своим маленьким братом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Девочка уронила коляску, в которой был ее маленький брат, спускаясь на эскалаторе в ТЦ «Мегаполис». Оба ребенка упали и получили травмы», — рассказал собеседник агентства.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается характер травм, выясняется, где в момент происшествия находились родители детей.
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