Дети упали с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис»

В ТЦ «Мегаполис» в Москве девочка уронила с эскалатора коляску со своим маленьким братом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девочка уронила коляску, в которой был ее маленький брат, спускаясь на эскалаторе в ТЦ «Мегаполис». Оба ребенка упали и получили травмы», — рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается характер травм, выясняется, где в момент происшествия находились родители детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В пермском ТЦ объяснили, почему инвалид полз по лестнице