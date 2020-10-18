Московский ТЦ «Европейский» проверяют из-за угрозы взрыва
Катерина Медведева
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Торговый центр «Европейский» в Москве проверяется из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Аноним сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Европейский», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что здание проверяют кинологи.
Источник не уточнил, проводится ли эвакуация посетителей на время осмотра.
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