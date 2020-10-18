Центр Минска взят силовиками под контроль из-за предстоящих протестов

В центр Минска стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава из-за предстоящей акции оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Водометы, заградительные машины и бронетранспортеры сосредоточены в районе резиденции президента, на улице Саперов. Также силовики оцепили и площадь Государственного флага, у Дома правительства стоят автобусы с ОМОНом, площадь Независимости перегорожена по периметру.

Отмечается, что многие заведения быстрого питания и торговые центры закрыты.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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