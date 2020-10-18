В Великобритании помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня

Королева Великобритании сократила срок заключения Стивена Гэллэнта, который в 2019 году остановил террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала. Об этом сообщает Mirror.

В ноябре 2019 года мужчина с ножом напал на людей в центре Лондона. В результате три человека получили ранения, двое скончались. Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, осужденный за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожденный в 2018 году. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России)*. Остановить Хана помогли прохожие — вооруженные бивнем нарвала и огнетушителем, они бросились на Хана, не зная, что закрепленное на теле нападавшего взрывное устройство было муляжом. Бивень был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев рядом с мостом, где проходила конференция с бывшими заключенными.

Гэллэнт находился в тот день за пределами тюрьмы, получив разрешение на выход для участия в конференции.

Отмечается, что Елизавета II воспользовалась королевской прерогативой помилования в связи с «исключительно смелыми действиями» Гэллэнта, спасшего людей, невзирая на риск для собственной жизни. Королевское помилование — крайне редкое явление в Великобритании.

При этом, по данным издания, семья убитого Гэллэнтом пожарного Бэрри Джэксона поддержала решение властей. «Меня одолевают противоречивые эмоции, однако то, что произошло на Лондонском мосту, показывает, что люди могут меняться», — сказал сын Джэксона.

Теперь 42-летний Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года, то есть сможет покинуть тюрьму на 10 месяцев раньше.

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