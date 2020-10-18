Минпросвещения: решение о тестировании учителей на COVID-19 принимают регионы

Решение о проведении тестирования на коронавирус среди школьных учителей принимают сами российские регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Он уточнил, что регионы уже организовывают тестирование педагогов.

«Учитывая, что ситуация по стране разная, подобные меры определяют на местах», — сказал Кравцов.

За минувшие сутки в России выявили 15 099 случаев коронавируса.

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