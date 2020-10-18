В России впервые выявили больше 100 тысяч случаев коронавируса за неделю

За неделю в России впервые выявили больше 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такие подсчеты сделал ТАСС, опираясь на данные оперштаба по коронавирусу.

За текущую неделю было зафиксировано 100 616 новых случаев инфицирования.

Отмечается, что на прошлой неделе было выявлено 83 717 случаев COVID-19.

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