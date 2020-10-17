Судьям Конституционного суда запретят критиковать его решения

Судьям Конституционного суда (КС) России запретят выступать с критикой его решений в средствах массовой информации и в интернете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одобренную комитетом Госдумы поправку к президентскому законопроекту.

Судьи не вправе высказывать свое мнение о вопросе, который рассматривается или может рассматриваться Конституционным судом, в условиях, когда это мнение может быть обнародовано публично, отмечается в тексте документа. Подчеркивается, что судьи не могут в какой-либо форме критиковать решения КС.

Поправка одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, указано в сообщении.

13 октября Госдума приняла в первом чтении часть проектов из пакета инициатив президента России Владимира Путина по реализации принятых поправок к Конституции.

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