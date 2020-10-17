В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, заявил заммэра столицы Петр Бирюков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Согласно прогнозу синоптиков, с 21.00 субботы и до 15.00 воскресенья в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег с усилением ветра до 17-20 метров в секунду, ночью и утром местами возможна гололедица», — сказал Бирюков.

По его словам, круглосуточно дежурить будут аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они смогут оперативно выехать на место, если упадет дерево или будет повреждена линия электропередач.

Заммэра также обратился к москвичам и попросил их проявлять внимательность в непогоду.

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