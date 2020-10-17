Прокуратура Франции: девять человек задержаны после убийства под Парижем

Девять человек задержаны после убийства преподавателя в пригороде Парижа, подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данном этапе расследования задержанные помещены под стражу, отметил Рикар.

Ранее о задержании девяти человек сообщали французские средства массовой информации, по их данным, среди задержанных родители, дед и несовершеннолетний брат нападавшего.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулак Абуезидович А.

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