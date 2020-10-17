Le Figaro назвала имя убийцы школьного учителя под Парижем
Ежедневная французская газета Le Figaro пишет, что учителя обезглавил под Парижем 18-летний чеченец по имени Абдулах А.
Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, газета отмечает, что террорист родился в Москве в 2002 году, но проживал во Франции. Перед убийством он крикнул «Аллах Акбар». Правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации.
Инцидент произошел накануне. Неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал убийство под Парижем терактом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже
— Премьер Франции заявил, что власти со всей твердостью ответят на убийство учителя
— Обезглавивший учителя под Парижем террорист назвал жертву «казненным псом ада»