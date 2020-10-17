Названы способы защиты от коронавируса в аэропорту

Администрация транспортной безопасности США (TSA) рассказала, как защитить себя от коронавирусной инфекции на борту самолета и в аэропорту. Об этом сообщает Express.

Так, в первую очередь необходимо соблюдать социальную дистанцию максимально, как это возможно. По данным TSA, расстояние между людьми должно быть порядка 183 сантиметров. Также нужно носить маски и перчатки на протяжении всего путешествия.

Также следует остерегаться лотков, которые предоставляют для верхней одежды на предполетном досмотре, чаще всего они бывают грязными. Не следует класть в них средства личной гигиены, в том числе детские подгузники.

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