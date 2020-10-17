В Циндао протестировали 11 млн человек на коронавирус за пять дней

Власти китайского города Циндао в провинции Шаньдун протестировали на коронавирусную инфекцию 11 миллионов человек, выявили 13 случаев заражения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что тестирование всех жителей города провели примерно за пять день. Власти Циндао заявили, что риск заразиться коронавирусом в городе «абсолютно исключен».

Ранее сообщалось, что источником распространения коронавирусной инфекции в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун) стал кабинет компьютерной томографии (КТ) в местной пульмонологической больнице.

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