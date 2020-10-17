Полиция проводит обыски у мужчины, который мог обезглавить учителя истории

Французская полиция проводит обыски в доме предполагаемого убийцы школьного учителя, который был обезглавлен за лекцию о свободе слова для учеников. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным канала, следователи изымают телефоны, документы и компьютерную технику в доме, где жил нападавший. Полиция также пытается выяснить расписание нападавшего в свои последние часы.

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

Позже стало известно, что убийство учителя могло быть связано с его лекциями о свободе слова для учеников. На них он показывал школьникам карикатуры на исламских проповедников из журнала Charlie Hebdo.

По данным французских СМИ, убийца, предположительно, является выходцем из Москвы. Ему было 18 лет. Его застали на месте преступления, скандирующим религиозные лозунги. Он также опубликовал фото отрезанной головы убитого на странице в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее «исламским террактом».

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