Несколько боевиков блокировали в Ингушетии
Полина Рутковская
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Несколько боевиков блокированы в городе Назрань в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит специальную операцию.
Подробности на данный момент не приводятся.
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