Несколько боевиков блокировали в Ингушетии

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Несколько боевиков блокированы в городе Назрань в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит специальную операцию.

Подробности на данный момент не приводятся.

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