СМИ: человека под Парижем обезглавил уроженец Москвы
Убийцей, обезглавившим человека во французском департаменте Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, был уроженец Москвы, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, убийство совершил 18-летний мужчина, родившийся в Москве. Он выкрикивал фразу «Аллаху Акбар», указано в сообщении.
Официальных подтверждений данной версии на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.
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