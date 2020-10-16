СМИ: человека под Парижем обезглавил уроженец Москвы

Убийцей, обезглавившим человека во французском департаменте Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, был уроженец Москвы, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, убийство совершил 18-летний мужчина, родившийся в Москве. Он выкрикивал фразу «Аллаху Акбар», указано в сообщении.

Официальных подтверждений данной версии на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

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