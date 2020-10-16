В Москве полиция присоединилась к контролю масочно-перчаточного режима в транспорте

Полиция Москвы начала проверять соблюдение перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что правоохранители действуют в метро и другом транспорте.

Ранее сообщалось, что пассажиров без масок будут высаживать из транспорта.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве с начала эпидемии выявлено 352 995 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 270 226 пациентов, жертвами инфекции стали 5850 человек (+54 за сутки).

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