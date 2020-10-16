Воробьев заявил о серьезной нагрузке на здравоохранение Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что здравоохранение региона подвергается серьезным нагрузкам из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

Он также добавил, что ситуация с коронавирусом развивается не по лучшему сценарию.

В Московской области коронавирусом заразились 79 567, выздоровели 59 770, погибли 1 452 человека.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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